Gazzetta – Rinnovo Insigne, De Laurentiis vuole definirlo prima del prossimo campionato: il punto

Non c’è fretta e da ambo le parti non arriva alcuna avvisaglia di insofferenza, ma il tema del rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne con il Napoli resta sempre vivo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto un nuovo punto della situazione in merito, spiegando che il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe posto una deadline entro la quale chiudere il discorso.

Le parti, scrive la rosea, sono consapevoli che senza rinnovo il capitano azzurro finirà molto probabilmente sul mercato. A oggi, tra l’altro, ci sarebbe una distanza di circa un milione e mezzo di euro tra domanda e offerta, con Insigne che chiede 5 milioni per cinque anni e la società che ne propone 3,5. Molto dipenderà dal raggiungimento della Champions. C’è, però, una cosa positiva: sia il calciatore che il club non vogliono separarsi, aspetto che potrebbe risultare decisivo (in un senso o nell’altro) per le sorti della trattativa.