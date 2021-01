Gazzetta scettica sull’ipotesi Benitez: “Via nel 2015 perché mancavano investimenti. Sicuri che oggi De Laurentiis li farebbe?”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” fa il punto sul rapporto Gattuso-De Laurentiis, sempre più ai minimi termini: “Gattuso sarà anche irascibile, ma è persona trasparente che vuole chiarezza. Per questo da tempo ha chiesto a De Laurentiis di dichiarare i suoi progetti, che saranno di ridimensionamento. E questo dipende da una crisi mondiale, che la proprietà intende fronteggiare così. Ed è un diritto dell’imprenditore. Che però non può poi scaricare ogni responsabilità su squadra e allenatore. Per questo Rino ha “sfidato” il suo presidente. Perché “sente” unita la squadra e non crede alle voci “filtrate” di esoneri. E poi, per la cronaca, nel 2015 Rafa Benitez – presunto (ri)papabile – andò via perché a suo parere «mancavano investimenti per crescere». E secondo voi ora, invece, De Laurentiis li farebbe quegli investimenti?”