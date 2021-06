Gazzetta – Si compone lo staff di Spalletti: idea Pizarro, torna il preparatore atletico del triennio “sarriano”

Lo staff di Luciano Spalletti è in corso di definizione, col neo-tecnico del Napoli che lavora per trovare i collaboratori di cui circondarsi. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, saranno sicuramente presenti Daniele Baldini e Marco Domenichini, con lui già dai tempi di Empoli. Si riflette sull’idea David Pizarro, il ‘suo’ regista sia a Udine che a Roma. Il preparatore atletico sarà Francesco Sinatti, ben noto in casa azzurra perché protagonista del triennio Sarri. Come preparatore dei portieri, invece, contatti in corso con Alejandro Rosalen Lopez, negli ultimi otto anni alla Fiorentina.