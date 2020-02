Gazzetta su Fabian: “Gol sintesi del suo talento. Con il Barcellona può conquistare Napoli definitivamente”

Il Napoli è sesto con i tre punti conquistati nell’anticipo di Brescia. E tanto deve ad un’altra prodezza di Fabian Ruiz, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Il gol è la sintesi del suo talento, che spesso non riesce a esprimere con continuità. Come se si risvegliasse soltanto sentendo odore di grandi sfide. Visto l’imminenza della Champions. Una partita che Fabian Ruiz sentirà in maniera particolare, avrà di fronte uno dei due club (l’altro è il Real Madrid) che non ha nascosto il proprio interesse per le sue qualità. Il sinistro a giro da fuori area, ormai sta diventando il suo colpo preferito. Ma è sul piano del rendimento che Fabian dovrà garantire qualcosa in più. Martedì sera, potrebbe essere la sua grande occasione per conquistare Napoli, definitivamente”