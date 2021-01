Gazzetta – Supercoppa, Pirlo vuole il primo trofeo: rivoluzionato l’undici anti-Napoli

Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Pirlo è intenzionato a cambiare qualcosa nell’undici che scenderà in campo contro il Napoli del suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan, Rino Gattuso. Rispetto al ko di San Siro contro l’Inter, in difesa e pronto a subentrare Demiral al fianco della coppia più che consolidata Bonucci-Chiellini. A centrocampo spazio a Danilo e Chiesa sulle fasce, e Arthur e Bentancur pronti a prendere in mano le redini del centrocampo. Ecco poi pronto il ritorno dal primo minuto per l’americano Meckennie alle spalle di Ronaldo e Morata. I bianconeri sperano ancora nei recuperi di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt risultati postivi al Covid. La loro negativizzazione rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per i bianconeri.