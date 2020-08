Insigne sì, Insigne no. Questo è il dilemma che preoccupa il Napoli in vista della super sfida di sabato contro il Barcellona. Le condizioni del capitano azzurro verranno monitorate giorno per giorno, ma filtra cauto ottimismo.

Rino Gattuso, però, non può farsi trovare impreparato nel caso Insigne non recuperi e studia le alternative. In primis Elmas, ad oggi favorito; in seconda istanza Lozano; infine la sorpresa Politano, che verrebbe adattato a sinistra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.