GdS – Ajax-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti effettuerà due cambi

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, contro l’Ajax ci saranno due le novità nella formazione titolare del Napoli dal primo minuto rispetto al successo interno in campionato contro il Torino: “La difesa è confermatissima con Meret, Mario Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. Stessa cosa per il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, vicino all’intoccabile Kvaratskhelia, ci saranno Simeone e Lozano. Panchina iniziale per Raspadori e Politano”.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bssey, Blind; Taylor, Berghuis, Alvarez; Tadic, Kudus, Bergwijn.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.