GdS – Callejon vuole chiudere la carriera in Spagna: ecco dove può andare

Josè Callejon ha deciso il suo futuro, vuole chiudere la carriera in Spagna. Dopo anni di militanza per l’armata azzurra, l’esterno destro spagnolo vuole ritornare in patria. Sette, come il suo numero di maglia, sono le stagioni in cui è stato una pedina fondamentale per tutti gli allenatori che sono passati per Castel Volturno. Ora però la sua avventura sotto l’ombra del Vesuvio sembra sia destinata a concludersi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Valencia e Siviglia sono le destinazioni più probabili per il calciatore.

“José Callejon non sarà semplice da rimpiazzare, stiamo parlando di un giocatore inamovibile nei sette anni di Napoli. Lo è stato prima con Benitez, poi con Sarri. Ed ancora, con Ancelotti e potrebbe esserlo in questo finale di stagione con Gattuso. Ma è arrivato al termine del suo contratto e ha deciso di chiudere la carriera ritornando a giocare nella Liga: Valencia o Siviglia le destinazioni probabili”.