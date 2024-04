GdS – De Laurentiis vedrebbe bene Gasperini sulla panchina del Napoli

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parlerà del suo futuro a fine stagione con la società. Su di lui ci sarebbe anche il Napoli: “Il futuro dice che Gasperini ha un contratto fino al 30 giugno 2025. Il passo successivo potrebbe essere più stimolante. Ovvero aggiungere un’altra stagione a quel contratto. Portarlo fino al 2026 per far diventare decennale il rapporto tra Gasperini e l’Atalanta. Ci sarà un confronto alla fine della stagione, ma non sarà ruvido. De Laurentiis lo vedrebbe perfettamente sulla panchina per rilanciare il progetto Napoli. All’estero sono anni che lo stimano in Premier, poi è girata voce in Portogallo che André Villas-Boas, in caso di vittoria alle elezioni presidenziali del Porto, avrebbe cercato di convincerlo. Ha vinto. Aspettiamo notizie in merito”.