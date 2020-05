GdS– Giuntoli ha trovato il sostituto di Allan, Le Fee nel mirino del Napoli

Il Napoli pensa al giovanissimo Enzo Le Fee del Lorient per sostituire Allan, che potrebbe andar via il prossimo anno. La società azzurra dovrà rinunciare a qualche pedina importante in vista del prossimo anno, come il brasiliano o Koulibaly. Giuntoli ha avuto l’incarico di ridurre il monte ingaggi che per la prima volta ha superato i 100 milioni. Il club azzurro è pronto per un nuovo capitolo con una squadra guida da Rino Gattuso, nella quale non mancheranno talenti giovani e di prospettiva.

Il profilo individuato dal ds partenopeo per il post Allan si chiama Enzo Le Fee, è un classe 2000 ora in forza al Lorient, seconda serie francese. La cifra richiesta per il giocatore si aggirerebbe intorno ai 5 milioni, mentre il suo ingaggio non supererebbe il milione lordo a stagione. Lo rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.