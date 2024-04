GdS – Il Napoli ci pensa seriamente a Zaniolo: ecco le cifre

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe seriamente pensando a Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray in prestito all’Aston Villa: “La Serie A gli manca, l’ha lasciata dopo 94 presenze e 13 reti, tutte con la Roma. E ha voglia di tornarci, di rivivere l’atmosfera familiare di un calcio tattico in cui con i suoi strappi tra le linee può tornare a fare la differenza. E a divertirsi. Fiorentina e Napoli hanno avviato i primi sondaggi, ma è soprattutto il club azzurro ad avere le carte per fare il colpo. Le premesse ci sono tutte, poi se il flirt si trasformerà in matrimonio lo dirà soltanto il tempo. Intanto, però, è giusto inserire il nome di Nicolò Zaniolo tra gli obiettivi seri della rivoluzione napoletana. Il profilo è pienamente in linea con i parametri di De Laurentiis: giovane, di qualità, con un costo del cartellino abbordabile (circa 20 milioni) e un ingaggio da 2,7 milioni netti. Ma il vero sponsor dell’affare sarebbe il prossimo d.s. azzurro Giovanni Manna, che negli ultimi anni ha sempre cercato un modo per portare Nicolò alla Juve. Chissà se il cambio di club porterà finalmente alla svolta e a un nuovo percorso insieme, per il d.s. e per Zaniolo. Il Napoli ha ottimi rapporti con il Galatasaray e in generale intermediari importanti con la Turchia (vedi l’affare Kim chiuso in poche ore col Fenerbahce): la sensazione è che il discorso verrà approfondito nei prossimi mesi”.