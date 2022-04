GdS – Il Napoli vuole tagliare gli ingaggi del 30%: a rischio Fabian e Lozano

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe intenzione di tagliare di circa il 30% il futuro monte ingaggi. Due in particolare sono gli indiziati a rimanere esclusi da questa nuova politica. Fabian, il cui contratto è in scadenza nel 2023 e che dovrebbe quindi ridimensionare le sue velleità di maxicontratto e Lozano. Il suo contratto è di 4,5 milioni l’anno. Una cifra firmata in pre-Covid. Ma adesso le cose sono cambiate e, con il contratto in scadenza nel 2024 il Napoli potrebbe anche approfittarne ricavare un po’ dal cartellino.