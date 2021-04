GdS – In Lega il Napoli resta col fronte Juve e Inter, cinque club proteggono gli ex ribelli

Nonostante il terremoto generato dall’iniziativa (poi subito naufragata) della Superlega, in Serie A non è cambiato nulla sul fronte schieramenti. La Lega resta profondamente spaccata in due, dove al fianco dei ‘ribelli’ Juve e Inter restano anche Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Queste ultime sono le cinque società rimaste fuori dalla lettera a Dal Pino, nella quale 11 club hanno

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come Napoli e Lazio restino comunque nello schieramento con Juve e Inter in Serie A. I sette club continuano a condividere idee e strategie per il futuro del calcio italiano. “Nemmeno il terremoto Superlega ha dunque frantumato il fronte: le cinque continuano a proteggere gli ex ribelli, nonostante il tentativo (fallito) di svilire la Serie A e raccogliere altrove risorse tutte per loro”.

chiesto la convocazione d’urgenza di un assemblea per discutere sulle conseguenze della Superlega.