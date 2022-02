GdS – Insigne, l’Inter era tra le opzioni per il futuro prima del sì al Toronto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ora Insigne non vuol vedere più ritardare la parte da protagonista principale in una gara che può dare la svolta al campionato degli azzurri. “Da capitano e da napoletano non vuole aspettare ancora. Sarà la sua ultima volta contro l’Inter con la maglia del Napoli. Contro i nerazzurri un romanzo di 18 sfide con sei vittorie e un solo gol (nel 3-0 casalingo del 2016-17). Quella maglia che sognò da ragazzino (non andò bene il provino ai tempi dell’Olimpia Sant’Arpino) era apparsa anche tra le opzioni del suo futuro prima del sì al Toronto. Capitolo chiuso. Ma non per i gol da regalare ancora al Napoli”, si legge sul quotidiano.