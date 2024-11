GdS – Inter-Napoli, Inzaghi ha portato per la prima la squadra in ritiro

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha deciso di portare la squadra in ritiro pre gara prima della sfida contro il Napoli: “Scelta inedita da parte di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Napoli. L’allenatore dell’Inter ha deciso di portare la squadra in ritiro pre gara. Non era mai accaduto in precedenza. Inzaghi vuole probabilmente la massima concentrazione per il match di domani sera che potrebbe avere un peso per il prosieguo del campionato”.