GdS – Kim-Bayern Monaco: visite mediche già prenotate

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’ormai imminente passaggio al Bayern Monaco di Kim Min-Jae, difensore del Napoli: “Questo andazzo se da un lato consente al Napoli di incassare circa 58 milioni dalla cessione di Kim, dall’altro rende più complesso trovare un centrale competitivo per la Champions senza spendere una barca di soldi. Intanto dalla Germania rimbalza la notizia che per domani sono in programma le visite mediche per Kim Minjae, che intanto ha finito in Corea il servizio di leva. Dunque, se tutto procederà, all’inizio della prossima settimana il Napoli potrà ricevere la cifra della clausola e dunque disporre di una liquidità utile per agire tempestivamente sul mercato”.