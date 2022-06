Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus ha deciso di puntare forte su Kalidou Koulibaly. Il Napoli valuta il difensore non meno di 40 milioni, ma i bianconeri avrebbero in Demiral la carta per poter dimezzare la parte cash. In alternativa la Juve potrebbe anche decidere di sacrificare Gatti il quale in passato era stato nel mirino del Napoli