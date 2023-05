GdS – La Juventus segue Giuntoli, ma sarà decisivo il parere di Allegri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, piace alla Juventus, ma non è in pole position: “Max ha ampliato il suo raggio d’azione dopo l’investitura ufficiale di John Elkann nel momento dello tsunami dirigenziale e adesso vuole avere voce in capitolo. Ecco perché l’arrivo di Cristiano Giuntoli, principale artefice dello scudetto del Napoli e anche prima scelta della Signora, non è così scontato. E non solo perché serve anche l’ok di Aurelio De Laurentiis, visto che ha un contratto con gli azzurri. Giuntoli piace alla dirigenza, lui ed Allegri si conoscono e hanno un discreto rapporto, l’allenatore però preferirebbe lavorare con qualcuno con cui lo ha già fatto in passato o con chi sa già di essere in piena sintonia. I suoi nomi sono Ricky Massara, attualmente al Milan, e Giovanni Rossi, vecchia conoscenza della Juve (in passato si è occupato del settore giovanile bianconero) ora al Sassuolo. Le prossime settimane saranno decisive”.