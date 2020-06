GdS – Mertens-Inter: il belga ha ringraziato Conte e Lukaku, decisivo ADL

Mesi di contatti, pagine e pagine sull’avvicinamento dell’Inter a Dries Mertens, poi De Laurentiis (quale uomo di cinema) ha sorpreso tutti con un colpo di scena. I nerazzurri sono stati bruciati sul più bello, quando l’accordo con il belga sembrava raggiunto. Il patron partenopeo ha rilanciato con un’ultima offerta di rinnovo e a quel punto Ciro Dries non ha potuto che ascoltare il cuore. Poi si sa, il calcio è curioso: la prima partita della ripresa del Napoli è proprio contro l’Inter. Domani gli azzurri affronteranno gli uomini di Conte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena riguardo l’attenzione dell’Inter per Mertens: “Al biennale da cinque milioni a stagione che aveva proposto Marotta, De Laurentiis ha risposto con un biennale con opzione sul terzo anno da 4,5 milioni, con un “premio” alla firma di altri due milioni.

A quel punto non c’è stata più storia: Mertens ha ringraziato l’Inter e Conte della stima e dell’interesse e spiegato all’amico Lukaku i suoi motivi, facili da comprendere per chi – come Dries e Romelu – sa legarsi alle persone in modo speciale. L’amore dei napoletani non poteva essere tradito sul più bello, a un passo – o meglio a un gol – dal record all time nella storia dei marcatori azzurri.

L’ipotesi Inter lo affascinava, l’idea di riformare a Milano la coppia d’oro con Lukaku che ha portato il Belgio al primo posto del ranking Fifa lo stuzzicava. Ma il tutto è sempre stato subordinato alla possibilità di rinnovare col Napoli. A quel finale diverso che sognavano i tifosi. Lui aveva già scelto: il suo cuore a quell’hashtag valeva più di mille parole e di un rinnovo”.