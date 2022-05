GdS – Mertens, la clausola del Napoli che ‘blocca’ il belga

Come riporta la Gazzetta dello Sport la situazione rinnovo di Mertens non si sblocca anche per via di una clausola contrattuale per cui il Napoli ha la possibilità di rinnovare il contratto alle stesse cifre (5 milioni l’anno). Naturalmente De Laurentiis, che vuole una sensibile riduzione dell’ingaggio da parte del belga, non ci pensa proprio a rinnovare a quelle cifre. Questo però costringe comunque Mertens ad attendere e a non parlare con altre squadre. Balla ancora un mese al finale, ma non è escluso, come capitato già altre volte, che il patron azzurro faccia il colpo di teatro.