GdS – Napoli, 5 sconfitte in 8 gare con Mazzarri: il cambio di panchina non ha aiutato

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul rendimento del Napoli di Mazzarri: “Il cambio di panchina non ha aiutato il Napoli. Spiace per Mazzarri ma il piatto piange. Nonostante il tecnico sia benvoluto dalla piazza e abbia cercato subito il dialogo con i giocatori e provato a riproporre il lavoro di Spalletti, la squadra è una lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto. Nelle otto partite di Mazzarri alla guida del Napoli tra campionato e coppe il bilancio è di 5 sconfitte e 3 vittorie: pesano in campionato i ko con Inter, Juve e adesso Roma. Oltre al clamoroso flop in Coppa Italia contro il Frosinone”.