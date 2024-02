GdS – Napoli-Barcellona, Osimhen sarà titolare

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, tornerà titolare nel match di Champions League contro il Barcellona: “Mercoledì contro il Barcellona ci sarà di nuovo Victor al centro dell’attacco e la sua sola presenza fa aumentare la fiducia intorno alle possibilità di impresa del Napoli. E chissà se in questi giorni a Castel Volturno lui e Kvara non riescano anche a sciogliere la tensione che si è creata negli ultimi mesi, dopo le parole dell’agente del georgiano sul futuro di Osimhen e l’infuocata reazione del nigeriano via social. Napoli non ha bisogno di aggiungere altra tensione, vuole solo uscire da un periodo nero che sembra non finire mai. E la Champions è l’occasione giusta per tornare a brillare, con le due stelle in attacco all’assalto del Barcellona, che – come il Napoli – non sta vivendo la sua stagione più serena”