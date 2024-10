GdS – Napoli, che impatto di Buongiorno unico ko quando non ha giocato

La Gazzetta dello Sport ha elogiato Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli: “Il miglior difensore per impatto immediato e pensando al futuro. E con la solidità di Buongiorno, è tornato al top anche Rrahmani, ora sui livelli di quando faceva coppia con Kim nell’anno dello scudetto. Il Napoli ha perso una sola partita, l’unica saltata fin qui da Buongiorno. Non è e non può essere un caso, perché l’ex Torino è straordinario nell’applicazione della difesa a tre e in quella a quattro. Ma è tutta la squadra che ha trovato equilibrio e che difende ogni millimetro con l’atteggiamento giusto. Lukaku è il primo difensore, Anguissa e Lobotka sono tornati dighe davanti alla difesa. Politano si sacrifica in ogni zona del campo. Conte ha trasformato il Napoli, che non solo non prende gol, ma non concede occasioni gli avversari”.