GdS – Napoli-Empoli, Zielinski dal 1′ al fianco di Demme

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della sfida Napoli-Empoli: “Diversi indisponibili per Spalletti: Victor Osimhen, Stanislav Lobotka, Andrè Frank Anguissa, Kalidou Koulibaly nonchè da valutare Fabian, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano ed Alessandro Zanoli. Davanti a Ospina linea difensiva Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus-Mario Rui. A centrocampo partenza dal 1′ per Zielinski al fianco di Demme, poi Politano e Ounas comporranno il terzetto offensivo con Elmas dietro Dries Mertens. Per quanto riguarda l’Empoli, nel 4-3-1-2 di Andreazzoli davanti a Vicario linea Stojanovic-Romagnoli-Luperto-Parisi, poi Haas-Ricci-Zurkowski in mezzo al campo. In attacco Bajrami dietro Cutrone e Pinamonti. Un ballottaggio:Cutrone in vantaggio su Henderson”.