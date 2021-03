Continua il caos in casa Napoli. Gattuso, dopo aver allontanato in settimana Mario Rui dall’allenamento per scarso impegno, ha capito che non tutta la squadra lo segue.Inoltre ADL non vede l’ora di terminare la stagione e affidare a un altro tecnico la panchina azzurra.

La partita di oggi contro il Bologna pesa come un macigno per il suo futuro, e il tecnico calabrese potrà contrare solo su sè stesso e sul suo lavoro. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.