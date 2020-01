GdS – Napoli-Juve, le formazioni: Ospina titolare

Non ci saranno grosse novità nelle due formazioni che stasera si sfideranno al San Paolo: Napoli e Juventus schiereranno gli uomini migliori. Gennaro Gattuso, ad esempio, in porta preferisce Ospina e non c’è gastroenterite che tenga, ci sarà ancora lui e non Meret. In difesa confermato Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra, mentre in mediana Fabian la spunterà nel ballottaggio con Lobotka. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insinge

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo