Nessun rinnovo in vista per Dries Mertens e per altri tre calciatori del Napoli. Ad annunciarlo è la Gazzetta dello Sport che rivela come il Napoli il prossimo anno avrà un attacco decisamente rivoluzionato. Infatti oltre Mertens il Napoli perderà anche Insigne. Ma non solo: ad altri tre calciatori non sarà rinnovato il contratto. Il portiere Ospina lascerà definitivamente i guantoni a Meret, mentre anche Malcuit e Ghoulam vedranno il loro rapporto col Napoli cessare.