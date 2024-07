GdS – Napoli, Lukaku pronto a ridursi lo stipendio pur di lavorare con Conte: le cifre

Secondo La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, sarebbe disposto a ridursi lo stipendio per trasferirsi al Napoli: “L’avvocato Ledure sta lavorando da tempo col Chelsea, che vorrebbe venisse pagata la clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline, più o meno 44 milioni di euro, ma che già sa che per chiudere definitivamente la tormentata parentesi Lukaku dovrà accontentarsi più o meno della metà. Lukaku, dopo l’Europeo, ha avuto un incontro con il suo agente e gli ha confermato il suo desiderio: Romelu vuole solo il Napoli e resta in attesa dell’addio di Osimhen. Il punto di incontro tra i club, infatti, potrebbe essere a metà strada, per un affare da circa 25 milioni per il cartellino. E Lukaku, per Napoli e per Conte, è pronto a ridursi ulteriormente lo stipendio, già sceso nell’anno alla Roma a 7,5. Romelu, poi, può ancora contare sul contributo del decreto crescita che permetterebbe al Napoli di risparmiare sul lordo annuo dell’attaccante. I fatti hanno spiegato bene il perché: 64 gol in 95 presenze per Big Rom sotto la guida di Conte a Milano, con l’Inter sul tetto d’Italia undici anni dopo l’ultimo scudetto. Ci sono tutte le condizioni per arrivare al brindisi finale. Conte aspetterà Lukaku a Castel di Sangro, dove il Napoli si trasferirà dal 25 luglio”.