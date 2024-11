GdS – Napoli, Manna su Taylor dell’Ajax: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è alla ricerca di nuovi innesti dal mercato. In particolare, gli azzurri guardano in Olanda, al centrocampista Kenneth Taylor di proprietà dell’Ajax. Giocatore che parte da sinistra per cercare poi l’inserimento in area di rigore offendo ai compagni assist per poi andare a segno. Il suo valore di mercato dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro e ci sarebbero le possibilità che si apra una trattativa. Il calciatore classe 2002 è stato impiegato in 21 occasioni fra Eredivisie ed Europa League andando a segno sei volte e realizzando quattro assist. Numeri importanti visto che si tratta di un centrocampista centrale.