GdS – Napoli, McTominay può giocare titolare con il Cagliari: il motivo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Scott McTominay, centrocampista del Napoli, potrebbe giocare titolare contro il Cagliari, considerando che Anguissa torna dalla Nazionale solo giovedì: “A Verona e con il Parma il Napoli è stato trafitto dalle ripartenze, come San Sebastiano dalle frecce. Per questo, piantare in mezzo al campo i 193 cm e gli 88 kg di Scott McTominay e spalmare davanti alla difesa la sua tigna scozzese e i suoi tackle robusti farà bene a tutti. Il rientro solo giovedì di Anguissa potrebbe lanciarlo subito titolare. Da seguire con curiosità l’innesto di questo ragazzone che in Nazionale ha giocato anche centrale difensivo, ma che ha piedi e confidenza con il gol da trequartista. Può trasformare il Napoli in un’altra cosa”.