GdS, Napoli: occhio a Klarsson, possibile sostituto di Lozano

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla situazione di Lozano, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Al suo posto il Napoli sta seguendo Jesper Klarsson. Ecco un estratto:

“Al San Paolo ci ha giocato e anche vinto. Ma allora, era l’ottobre del 2020, Jesper Karlsson non lasciò il segno in prima persona della vittoria dell’AZ Alkmaar, il suo club anche attuale, per l’1-0 sul Napoli guidato all’epoca da Rino Gattuso, in Europa League. Intanto però l’esterno offensivo svedese, classe 1998, è cresciuto e il suo nuovo agente italiano, Alessandro Lucci, spera di portarlo nel nostro campionato.

Lo scouting del Napoli lo segue già dalla scorsa estate per capire l’evoluzione di questo esterno che gioca prevalentemente a sinistra, ma sa pure attaccare da destra

in un tridente.

Probabilmente in estate il Napoli avrà bisogno di almeno un esterno offensivo, valutando che Lozano potrà finire sul mercato, se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024.

Intanto Jesper dovrà far crescere il proprio rendimento per convincere il direttore sportivo Giuntoli a puntare su di lui e non su altri profili. Anche la Fiorentina appare interessata”