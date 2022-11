Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe intenzione di cedere in prestito a gennaio Alessandro Zanoli, terzino destro azzurro: “Probabilmente in estate ci saranno nuovi arrivi sulla destra, quando il Napoli intende dare in prestito Zanoli per giocare di più. Tra l’altro, in ottica gennaio, gli equilibri in lista Champions non consentono grandi spostamenti”.