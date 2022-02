GdS – Osimhen ritrova Skriniar 83 giorni, 6 placche e 18 viti dopo l’infortunio

Osimhen-Skriniar, chi si rivede, titola La Gazzetta dello Sport. I due si incontreranno senza rancore, consapevoli di un infortunio figlio solo della sfortuna come, come raccontato già dopo la partita: “È rimasta la maschera di Victor a ricordare a tutti il momento in cui il nigeriano ha rischiato di perdere la faccia. E in cui il campionato ha cambiato padrone. Quella volta il Napoli era virtualmente scappato via a +10 col destro iniziale di Zielinski, ma dopo la rimonta nerazzurra, agevolata proprio dall’uscita di scena di Osimhen al 55esimo, era subito scivolato a -4: non era prevedibile in quel momento, ma il destino ci stava mettendo lo zampino. Il rendez-vous Skriniar-Osimhen cade proprio quando potrebbe arrivare un nuovo scossone al campionato. 83 giorni, 6 placche e 18 viti dopo, potrà risaltare assieme a Osimhen. Suggestivo, ma nulla è cambiato: nessuno dei due tirerà mai indietro la testa”, si legge sul quotidiano.