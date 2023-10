GdS – Politano, questa è la miglior stagione della sua carriera

Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa sta diventando la migliore stagione in carriera per Matteo Politano, attaccante del Napoli, che fino ad ora ha realizzato 5 reti e fornito 4 assist, due gol e un assist in più di Khvicha Kvaratskhelia in campionato: “L’ala destra si è superata rispetto alla stagione dello scudetto. Anche le incomprensioni iniziali con Garcia sono alle spalle tanto che lo stesso allenatore ci ha tenuto a sottolineare: «Bisognerà allenarsi e giocare molto bene per togliere il posto a Politano». E Matteo: «Ci siamo guardati in faccia all’intervallo e ci siamo detti che così non si poteva continuare, dovevamo dare tutto per i nostri tifosi e per noi stessi perché stavamo facendo una brutta figura»”.