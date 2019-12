GdS – Presentata offerta ufficiale all’Arsenal per Torreira: ecco le modalità e le cifre

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in vista del calciomercato ormai alle porte. La società azzurra vuole assicurare a mister Gennaro Gattuso quei rinforzi necessari al fine di far crescere l’organico e migliorare una classifica che, fino a questo momento, è molto deludente. Il Napoli ha presentato una offerta all’Arsenal di 3 milioni per un prestito di 18 mesi per Lucas Torreira, con riscatto di altri 27 milioni.

I Gunners non sono entusiasti della cifra offerta dal Napoli per Luca Torreira, ma attendono anche che si pronunci il giocatore, che vuol prima meglio capire qual è il progetto di crescita della società azzurra. Insomma non siamo vicini alla definizione degli accordi, ma non c’è chiusura da alcuna delle parti. Dunque si può essere discretamente ottimisti. Il Napoli ha assoluto bisogno di un regista e Luca Torreira sarebbe un elemento molto gradito a mister Gennaro Gattuso.