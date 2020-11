GdS – “Sto bene”, Osimhen tranquillizza Gattuso. E ora la Nigeria spera di riaverlo già martedì

Grande apprensione nella serata di ieri per il Napoli circa le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante era stato trasportato fuori in barella durante il match con la sua Nigeria, il che ha fatto pensare al peggio. Inizialmente si parlava addirittura di una possibile frattura al polso, ma tutto ciò è stato scongiurato.

Lo stesso Osimhen, in serata, ha telefonato Rino Gattuso rassicurandolo, nessuna frattura e riusciva anche a muovere il polso come da suggerimento del medico Raffaele Canonico. Resta il dolore alla spalla che – si legge – deriva dalla botta e da un vecchio infortunio, ma non preoccupa.

Il problema dunque non sembra grave, ma bisognerà attendere risonanza magnetica che sarà effettuata oggi per avere un quadro definitivo mentre la Nigeria spera ancora di averlo disponibile per la gara di martedì. Lo stesso giocatore ha dispensato ottimismo: “Sto bene”, ha ripetuto a parenti ed amici e non crede di fermarsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.