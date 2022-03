La Gazzetta dello Sport oggi in edicola evidenzia il clima ostile che si è respirato ieri nello stadio di Verona. Al “Bentegodi”, infatti, c’era un clima di odio e razzismo Il giudice sportivo liquiderà tutto come “discriminazione territoriale”, e non si aspettano provvedimenti particolarmente severi. I club non hanno mai contrastato le derive ultrà, e chiaramente quello scaligero non fa eccezione. La politica, si legge, ha sempre cercato di “arruffianarsi” le curve.