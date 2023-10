GdS – Verona-Napoli, ballottaggio tra Simeone e Raspadori per sostituire Osimhen

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è molto difficile che Victor Osimhen, attaccante del Napoli, psosa essere disponibile contro il Verona nel prossimo match di Serie A, per questo motivo il ballottaggio per Rudi Garcia al suo posto è tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori: “Dunque a questo punto il favorito sarà l’ex Giovanni Simeone. L’argentino già a Lecce è partito titolare da centravanti, quando Garcia aveva deciso di far riposare un po’ Osimhen in vista della sfida con il Real Madrid. Il Cholito è andato già in gol contro l’Udinese, entrando dalla panchina, e spera di avere nuove occasioni da sfruttare. L’altro candidato è Giacomo Raspadori, schierato titolare come punta centrale ieri sera da Luciano Spalletti in Nazionale, contro Malta. In gol c’è andato l’altro Jack, Bonaventura, ma il bolognese è sempre competitivo. E chissà che Garcia non pensi di schierarlo insieme a Simeone con il 4-2-3-1”.