GdS – Zielineski vuole rinnovare, ma non c’è ancora la firma: le ultime

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul rinnovo di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: “Ad agosto ha rinunciato ad un’offerta assai remunerativa dall’Arabia Saudita: l’Al Ahli aveva pronto un triennale con da circa 15 milioni di euro all’anno, mentre al Napoli ne sarebbero arrivati una trentina. Non se n’è fatto nulla, perché la stabilità ambientale che il polacco ha costruito in Italia per la sua famiglia vale più dei soldi. La scelta di restare in azzurro ha avuto alcune conseguenze. Da un lato l’Al Ahli, indispettito dall’esito negativo della trattativa, ha fatto saltare l’arrivo di Gabri Veiga; dall’altro, inevitabilmente, la prospettiva di prolungare col Napoli si è fatta più concreta. Il presidente, infatti, si era detto a fine stagione ben disponibile a confermare il giocatore, ma con uno stipendio ribassato: la proposta è di 2,5 milioni, rispetto ai 3,5 di oggi, allungando la scadenza dal 2024 al 2026. L’interesse della Lazio, che avrebbe promesso a Zielinski lo stesso ingaggio attuale e analoga durata dell’accordo, aveva bloccato le discussioni. De Laurentiis avrebbe ceduto il calciatore davanti a un’offerta ritenuta congrua intorno ai 30 milioni, che i biancocelesti non hanno recapitato. Il polacco resta comunque orientato alla permanenza e per ora attende l’approccio della società per mettere tutto nero su bianco. Al Napoli tuttavia non conviene temporeggiare: dal 1° febbraio Piotr sarà libero di firmare per un’altra squadra”.