Genoa-Napoli, arbitra Mariani. Al VAR Calvarese: tutte le designazioni della Serie A

Il sito dell’AIA ha reso note, come di consueto, le designazioni per la Serie A e in particolare per la prossima giornata di campionato. Genoa-Napoli, prossima gara degli azzurri, vedrà come arbitro il signor Mariani, con Baccini e Santoro come assistenti di linea, Piccinini quarto uomo, Calvarese al VAR e Paganessi aVAR.

Ecco dunque tutte le designazioni delle gare di domani del campionato di Serie A, tra cui ovviamente spicca Genoa-Napoli:

FIORENTINA – CAGLIARI Mercoledì 08/07 h. 19.30

MANGANIELLO

RANGHETTI – COLAROSSI

IV: ABBATTISTA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANELLI