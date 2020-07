Genoa-Napoli, i voti di Lozano: El Chucky spacca la partita

Ennesima prestazione importante recente di Hirving Lozano, che pian piano sta facendo ricredere i suoi detrattori. Altro ingresso e altra rete per il messicano, questa volta una segnatura decisiva contro il Genoa al Ferraris. Lozano ovviamente ha ricevuto voti molto positivi dopo il suo exploit di ieri e punta a prendersi seriamente il Napoli per cercare di restare in azzurro dopo un inizio di stagione non positivo.

I voti come detto sono più che buoni. Quello più basso addirittura è un 6,5, datogli dal Corriere dello Sport. Gli altri quotidiani nazionali più importanti, invece, lo premiano quasi tutti con un 7: si tratta di La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Mattino. Addirittura invece La Repubblica gli dà un ottimo 7,5. Lozano viene lodato per aver spacccato la partita al suo ingresso in campo, mostrando velocità e freddezza.