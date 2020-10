Genoa, Preziosi: “Il Napoli rischia una penalizzazione, per me è una certezza. Non farei mai intervenire l’Asl…”

Attraverso i microfoni del Corriere dello sport Enrico Preziosi ha concesso un’interessante intervista. Ecco le sue parole:

“E’ stato uno spot mortale per il nostro calcio, ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti. Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter, quella di Ibra è durata 16 giorni, per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo jolly, ma così rischiamo tanti 0-3 e così finiamo in B”.

Critiche ad ADL? “Il fatto non mi riguarda, è materia di procura federale. Resta inteso che mai mi sognerei di far intervenire l’ASL. Da quello che mi raccontano e si sente dire, il Napoli rischia una penalizzazione. Dice? Più che un rischio, è una certezza. Il regolamento tutta via non va, deve essere rivisto”.

Su De Luca: “Affermazioni molto grave, il protocollo non è dalla Figc, ma del Cts e ministro salute, ed è rigidissimo. Noi ci atteniamo scrupolosamente”.