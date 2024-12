Genoa, Vieira: “Il Napoli vuole vincere il campionato. Su Balotelli dico…”

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira parlerà in questi minuti in conferenza stampa in vista del match del weekend contro il Napoli:

“Il micio proprietario? Lo abbiamo incontrato stamattina. E’ una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e lavorano in società”.

Nel suo ingaggio c’erano garanzie sul mercato?

“La garanzia è di avere il direttore Blazquez che restano in società. La stabilità è una cosa importante per la società. Questo non cambierà il futuro”.

Cambio di proprietà?

“I giocatori l’hanno preso bene perché ancora una volta porta stabilità ed è importante per chi lavora per il Genoa. Detto ciò noi siamo professionisti e il lavoro ogni giorno non cambia”.

Che Napoli si aspetta sabato?

“Sabato giocheranno contro una squadra che cercherà di vincere il campionato. Quando vedi la squadra e l’allenatore che hanno, loro giocano per vincere il campionato. Sarà una partita difficile ma noi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e saremo pronti per questa sfida”.

Qualcuno può recuperare per sabato?

“Ha fatto tutta la settimana di lavoro con la squadra e farà parte del gruppo. Ekhator e De Winter hanno fatto gli ultimi due allenamenti in squadra, ma loro è troppo presto”.

Come sta Balotelli?

“Ha avuto un po’ di febbre, non si è allenato due giorni fa ma ha fatto gli ultimi due giorni e sarà disponibile”.

Nella tua testa c’è l’idea di giocare anche a due punte?

“Si possono fare tante cose. Si può giocare anche con tanti attaccanti ma non è detto che si facciano i gol. Dobbiamo fare, come squadra, un passo avanti per creare più opportunità di fare gol. Non credo però se giochi con due o tre attaccanti cambierà qualcosa. L’equilibrio è importante. Noi l’abbiamo trovato ma dobbiamo fare di più per creare di più”.

A Milano mancato il coraggio. Servirà qualcosa di più sabato?

“Non sono d’accordo perché non è mancato coraggio. Bisogna tenere in considerazione l’avversario. Noi abbiamo giocato con coraggio, abbiamo sbagliato alla fine ma abbiamo meritato il punto. Giocavamo contro una squadra fortissima ma stiamo attraversando un buon momento, giocheremo contro una squadra che lotterà per vincere il campionato e il nostro obiettivo è restare in A. In casa, con i tifosi, saremo pronti per questa sfida”.