Georgia, il ct Sagnol su Kvaratskhelia: “Spalletti ha ragione, non può fare tutto da solo”

Il ct della Georgia Willy Sagnol ha parlato riguardo la stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia. Ecco le sue parole:

“Siamo d’accordo con Spalletti al 100%. Kvara è un giocatore che dovrebbe avere molta libertà in campo. È un giocatore dallo spirito libero, uno di quelli che amano avere spazi. Dopo la partita contro la Bulgaria, gli ho detto che non si può sempre decidere da soli il destino di una partita. Non dobbiamo dimenticare comunque che ha solo 21 anni. Qualsiasi errore faccia oggi, non lo ripeterà tra sei mesi o tra due anni. Dovrebbe continuare a studiare, penso che Spalletti userà con lui la migliore filosofia e le migliori parole. E soprattutto anche Spalletti vuole che sia il miglior giocatore possibile”