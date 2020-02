GeVi Napoli, il Presidente attacca: “Si pensa solo al calcio, poco interesse nel basket”

Attacco duro da parte del Presidente della GeVi Napoli Basket Federico Grassi, nei confronti dei tifosi. Nel prepartita del match vinto contro Biella, il patron azzurro ha attaccato duramente i tifosi, durante la trasmissione in diretta su Facebook sulla pagina del Napoli Basket, che vi proponiamo di seguito: ““Non basta una striscia di 3 vittorie consecutive, non bastano innesti per avere un palazzetto pieno. Non so quanto valga la pena investire nel basket se si pensa solo al calcio. Mi aspettavo un palazzetto pieno, invece nonostante il Napoli non lotti per vincere il campionato o per andare in Champions League, è sempre preferito. I tifosi avrebbero potuto fare uno sforzo maggiore e venire a sostenerci spinti anche dalla serie positiva della squadra. Questa situazione è per me un segnale. C’è bisogno di pensarci mille volte prima di fare investimenti. Una volta diciamo che è il Festival di Sanremo, una volta la squadra non gioca bene. Credo che Napoli non sia innamorata di questo sport, se basta un Sanremo o una sconfitta della squadra per disertare le partite. Quando arrivi alla partita dopo aver battuto Bergamo e la capolista Torino e dopo aver conquistato la vittoria a Tortona, non è questa l’affluenza che mi aspettavo. Speravo in almeno 2500-3000 spettatori considerati anche i prezzi che abbiamo, mentre il Napoli calcio riesce a riempire uno stadio nonostante i tifosi si lamentino dei 70€ di una curva per la partita più importante della stagione contro il Barcellona, e facciano sacrifici per esserci. Io sacrifici degli altri non ne vedo e non so per quanto tempo ne voglio fare non avendo un appoggio della città”.