GeVi Napoli, Sacripanti: “Contro Scafati sara’ un match difficile. Mayo? Ha un ottimo atteggiamento”

In vista del derby in programma contro Scafati, ha parlato cosi il coach della GeVi Napoli Stefano Sacripanti. Ecco le sue parole:

“Arriviamo alla gara con Scafati avendo rispettato a pieno la tabella di marcia degli allenamenti, nonostante le feste. Affrontiamo una partita difficile su un campo duro contro una squadra ben allenata e con una struttura difensiva importante cosi come le gerarchie in attacco. Dovremo essere bravi a fare tutto nel miglior modo possibile perché sappiamo che la Givova ha una grande organizzazione in attacco, che sfrutta al meglio i propri punti di forza. L’assenza di Mayo ci ha sicuramente penalizzato ma ci ha permesso di creare una base difensiva chiara, non abbiamo fretta di reinserire il nostro play. Quando sarà, torneranno le gerarchie di partenza, con tutti i giocatori che potranno tornare al loro ruolo. Ci vorrà tempo e lavoro ma siamo ottimisti. Mayo ha capito il momento, ha un ottimo atteggiamento e sa che dovrà riprendersi piano piano, non è ancora in forma, gli manca, ovviamente, il ritmo partita. Cercherò rotazioni continue per non arrivare ad infortuni. Si gioca un campionato di grande equilibrio con tante squadre di alto livello. Le squadre, rispetto all’anno scorso, giocano con meno tatticismi e molta più solidità ed identità. Colgo l’occasione per augurare un buon anno a tutti i nostri tifosi, sperando di poter rivedere tutti al PalaBarbuto il prima possibile”