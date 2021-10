Gevi Napoli, Sacripanti : ” Sta migliorando la nostra qualità”

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Serie A, la Nutribullett Treviso.

Il match si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 18,30.

Si tratta della terza sfida della stagione tra le due formazioni. Nelle gare di Supercoppa la squadra veneta ha ottenuto due vittorie, 68-58 al PalaBarbuto, 81-74 invece il risultato al PalaVerde.

Sono tre gli ex della partita. Il capitano della Gevi Lorenzo Uglietti ha giocato per due anni a Treviso dal 2018 al 2020. Nella stagione 2019-2020 anche Jordan Parks ha vestito, in Serie A, la maglia della squadra veneta. Eric Lombardi è stato protagonista della promozione in Serie A1 di Treviso, ed ha giocato al PalaVerde dal 2017 al 2019.

Gli arbitri della gara saranno Carmelo Lo Guzzo (Pisa), Alessandro Nicolini (Bagheria),Sergio Noce (Pisa).

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla gara. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente sul sito www.vivaticket.it, e nei punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto resteranno chiusi.

Per accedere è necessario il Green-Pass da mostrare insieme, ovviamente, al titolo di accesso e al documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo.

Dichiarazione Sacripanti

“ Si affrontano due squadre che si conoscono molto bene avendo giocato contro nelle sfide di Supercoppa. In quelle gare Treviso ha dimostrato di essere superiore. Adesso sono trascorse due settimane di lavoro. Dobbiamo essere capaci di esprimere la qualità della nostra pallacanestro che sta migliorando. Sarà importante mantenere la continuità per tutti i 40 minuti”

La gara Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+. Nel corso della trasmissione “Domenica Sport” in diretta su Radio 1 Rai ci saranno aggiornamenti dal PalaBarbuto. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.