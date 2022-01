Ghoulam: “Contro la Juve potevamo anche vincere. Covid? Noi giocatori dobbiamo essere da esempio”

“A Torino potevamo anche vincere. Siamo contenti per la prestazione ma dispiaciuti per non aver colto il successo se guardiamo l’andamento della gara. Sicuramente come gioco e prova di squadra siamo molto soddisfatti”.

“Personalmente esco da un momento difficile ed aver disputato la gara è stata una gioia. La parte più difficile per me non è stato l’infortunio, ma non avere la possibilità di aiutare la squadra. E’ dura essere nel gruppo senza poter contribuire. Adesso che sono rientrato spero di poter essere utile ai miei compagni”.

“Adesso bisogna stare concentrati sulla Sampdoria per dare continuità ai risultati. Spero di essere in campo, mi sento bene fisicamente”.

“Ringrazio i tifosi azzurri per essermi stati sempre vicino. Noi calciatori siamo dei privilegiati anche dinanzi alle emergenze come il Covid. Dobbiamo essere un esempio soprattutto come uomini. Io spero di essere sempre nel cuore dei napoletani prima come uomo e poi da calciatore. Questo per me è il desiderio più importante”