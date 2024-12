Gilmour: “Napoli? Volevo vedere dove potevo arrivare. Su Conte…”

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BBC Scotland: “Antonio Conte è un allenatore serio. Ma penso che sia piuttosto diretto. È facile da capire. Vai e mettilo in campo e se c’è un problema te lo dirà. Maradona? Sappiamo quanto è apprezzato qui e quanto la gente lo ami. La scelta di venire a Napoli? Volevo spingermi oltre, vedere fin dove potevo arrivare. Il Brighton è stato fantastico con me quando ero lì, in un certo senso, a ricostruirmi. Ho riacquistato la mia sicurezza. Quando me ne vado, non è mai facile. Ma sai che stai facendo la cosa giusta, devi prenderti cura di te stesso nel calcio. So che ho fatto la scelta giusta e sono molto contento di vestire la maglia azzurra. Mi auguro di fare bene a Napoli e di prendermi delle belle soddisfazioni con i miei compagni”.