Sono stati designati oggi i Gironi per i campionati Under 15,16 e 17 che si disputeranno nella stagione 2020/2021. Il Napoli parteciperà nel Gruppo C e tra le novità di questo girone ci sono Empoli, Fiorentina e Reggina al posto delle retrocesse in C Juve Stabia, Trapani e Perugia. Ecco il Girone C completo che vedrà protagonista gli azzurrini:

Ascoli

Benevento

Cosenza

Crotone

Delfino Pescara

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Lecce

Napoli

Reggina

Roma

Salernitana